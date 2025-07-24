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Плющев о КХЛ: «Над нами все смеются – длинные контракты превратились в филькину грамоту, об игроков вытирают ноги. Больных тем множество, но лига предпочитает спать»

Владимир Плющев критически высказался о ситуации в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Судейство весь сезон вызывало массу вопросов. Почему молчит КХЛ?

– Политику КХЛ принять сложно, поскольку ее просто нет. К сожалению, сейчас у нас в моде флюгера и кукушки, которые хвалят петуха за то, что хвалит тот кукушку.

Смотрите, какие безобразия происходят в лиге с контрактами, когда людей просто так снимают с многолетних контрактов или расторгают, не дав сыграть даже одного матча! А что происходит в Подмосковье, которое за одно лето потеряло все клубы КХЛ! Я уже не вспоминаю про драфт НХЛ, где наши хоккеисты просто провалились.

Больных тем множество. Но лига предпочитает или ничего не замечать, или спать. Да и как иначе, если там люди сидят одновременно чуть ли не на трех стульях, на самых хлебных точках – Москве, Подмосковье, Сочи? А потом мы удивляемся, что Подмосковье лишилось всех клубов КХЛ…

Послушайте, над нами все смеются – длинные контракты превратились в филькину грамоту, об игроков вытирают ноги. И вот получаем последнее заявление лиги по поводу расторжений в Омске – в стиле «ребята, давайте жить дружно». В этом заявлении – вся наша вялость, весь наш сон, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

КХЛ: «Контракт «Авангарда» и Ткачева расторгнут по инициативе клуба с обязательством по выплате игроку компенсации. Соблюдены все правила и нормы регламента»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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