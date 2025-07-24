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  • Плющев про интервью главного арбитра КХЛ: «Много юморесок, лучшие комики изданий «Мурзилка» или «Крокодил» отдыхают. Тезисы рассчитаны, видимо, на людей с памятью рыбки гуппи»
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Плющев про интервью главного арбитра КХЛ: «Много юморесок, лучшие комики изданий «Мурзилка» или «Крокодил» отдыхают. Тезисы рассчитаны, видимо, на людей с памятью рыбки гуппи»

Владимир Плющев критически оценил высказывания главного арбитра КХЛ.

– Владимир Анатольевич, событие этой недели – по вашей версии?

– С большим удовольствием прочитал интервью главного арбитра КХЛ, забавное чтиво.

Жаль, что в наше время не выходят юмористические издания «Мурзилка» или «Крокодил». На фоне нашего главного арбитра все лучшие комики этих изданий отдыхают.

– Что конкретно для себя отметили?

– Там много юморесок. Первая и главная – судейство в КХЛ, оказывается, чуть ли не высшем уровне, на «четверку» с плюсом», европейские лиги на нашем фоне отдыхают.

А арбитраж несчастной НХЛ, как я понял, наши люди с тремя классами образования уже готовы взять на поруки (смеется).

Эти, извините за выражение, тезисы рассчитаны, видимо, на людей с памятью рыбки гуппи.

Совсем недавно завершился плей-офф КХЛ, в каждом раунде которого были судейские скандалы.

Очень неровным был арбитраж и в регулярном чемпионате, причем профессиональные судьи в нем отодвигались на второй план, а подтягивались те, кто работает в стиле «чего изволите», то есть удобные для руководства люди.

Все профессионалы это прекрасно помнят. Но много ли их осталось в нашем хоккее? – сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
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