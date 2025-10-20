  • Спортс
Анас из «Динамо» Минск забил с отрицательного угла в матче с ЦСКА: «Классное решение от нашего нападающего»

Сэм Анас забил гол с отрицательного угла в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий минского «Динамо» поразил ворота ЦСКА (3:4, 3-й период). Шайба рикошетом от голкипера залетела в ворота после броска Сэма Анаса с отрицательного угла. 

«Сэм Анас попадает из-за ворот! С отрицательного угла!

Классное решение от нашего нападающего», – говорится в сообщении «Динамо». 

В активе Анаса теперь 17 (9+8) баллов в 16 матчах сезона.

Скриншот: text.khl.ru

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
