Анас из «Динамо» Минск забил с отрицательного угла в матче с ЦСКА: «Классное решение от нашего нападающего»

Сэм Анас забил гол с отрицательного угла в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий минского «Динамо» поразил ворота ЦСКА (3:4, 3-й период). Шайба рикошетом от голкипера залетела в ворота после броска Сэма Анаса с отрицательного угла.

«Сэм Анас попадает из-за ворот! С отрицательного угла!

Классное решение от нашего нападающего», – говорится в сообщении «Динамо ».

В активе Анаса теперь 17 (9+8) баллов в 16 матчах сезона.

