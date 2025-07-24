Владимир Крикунов: «Кузнецов соответствует уровню НХЛ по мастерству, но на былом уровне вряд ли заиграет. В КХЛ еще можно преуспеть, реакция и скорость решений не те»
Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что россиянин проведет следующий сезон в Северной Америке.
Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». В прошлом сезоне он выступал за СКА в КХЛ.
«По своему уровню мастерства Кузнецов по-прежнему соответствует уровню НХЛ.
И в лучших своих матчах за СКА в прошлом сезоне он показывал, что по-прежнему является мастером. Другое дело, что Евгений был очень нестабилен.
К тому же реакция и скорость принятия решений у него не те, что в лучшие годы.
Это нормально – не все могут всю жизнь играть на высоком уровне и долго держаться в лидерах, как Овечкин.
Поэтому сомневаюсь, что Кузнецов сможет заиграть в НХЛ. Допускаю, что клуб он там себе найдет, но заиграет на былом уровне вряд ли. А в КХЛ еще может преуспеть», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.