Владимир Крикунов: «Кузнецов соответствует уровню НХЛ по мастерству, но на былом уровне вряд ли заиграет. В КХЛ еще можно преуспеть, реакция и скорость решений не те»

Владимир Крикунов считает, что Евгений Кузнецов еще соответствует уровню НХЛ.

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил , что россиянин проведет следующий сезон в Северной Америке.

Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». В прошлом сезоне он выступал за СКА в КХЛ.

«По своему уровню мастерства Кузнецов по-прежнему соответствует уровню НХЛ.

И в лучших своих матчах за СКА в прошлом сезоне он показывал, что по-прежнему является мастером. Другое дело, что Евгений был очень нестабилен.

К тому же реакция и скорость принятия решений у него не те, что в лучшие годы.

Это нормально – не все могут всю жизнь играть на высоком уровне и долго держаться в лидерах, как Овечкин.

Поэтому сомневаюсь, что Кузнецов сможет заиграть в НХЛ . Допускаю, что клуб он там себе найдет, но заиграет на былом уровне вряд ли. А в КХЛ еще может преуспеть», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .