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Жарков о поражении «Трактора» в финале Кубка Гагарина: «Когда остаешься один, наплывают неприятные воспоминания. Тяжело перед сном, флешбэки невозможно игнорировать»

Владимир Жарков рассказал, как пережил поражение в финале Кубка Гагарина.

«Трактор» проиграл «Локомотиву» со счетом 1-4 в финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Долго ли эмоционально отходили от поражения в финале?

– Да, особенно когда ты остаешься один, наплывают неприятные воспоминания. Если же проводишь время с семьей, то на время все, что связано с хоккеем, отходит на второй план. Самое тяжелое время – перед сном, потому что начинаются флешбэки с финальной серии, которые невозможно игнорировать. В этом, конечно, ничего хорошего нет.

– Для вас это была третья финальная серия, в которой вы принимали участие. Но, к сожалению, ни одна из них не закончилась положительно для вас. Трудно ли начинать подготовку к новому сезону, остановившись в шаге от чемпионства?

– Не сказал бы, потому что ты, как и все хоккеисты, ставишь новые цели и задачи на грядущий год, а потом начинаешь подготовку. Сезон прошел, скопился некий багаж опыта и знаний, с которым ты заходишь.

– Чего все-таки не хватило в серии против «Локомотива»?

– Если мы проиграли со счетом в серии 1-4, то не хватило многого. Но конкретного ответа я не смогу дать, потому что старался не думать об этом. Остается лишь поблагодарить партнеров, которые отдавали все силы на тренировках и играх. Я считаю, что у нас сложилась очень честная и добросовестная команда. А вообще, с этим вопросом лучше обратиться к тренерскому штабу. Они, наверное, скажут больше, потому что видели картину немного иначе.

– Сказалась ли нехватка кубкового опыта у большинства игроков?

– Не думаю. У «Локомотива» тоже не так много пацанов с чемпионским бэкграундом. Вроде бы только Радулов и Береглазов. У нас не менее опытные парни: если даже не так много тех, кто брал кубки, то достаточно тех, кто поиграл за океаном и в сборной. Просто у них другие регалии и заслуги. Поэтому я не считаю, что нам не хватило именно кубкового опыта, – сказал нападающий «Трактора».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Радулов
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