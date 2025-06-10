Оши завершил карьеру, пропустив сезон из-за травмы спины. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» и провел 1010 матчей в регулярках НХЛ
Ти Джей Оши объявил о завершении профессиональной карьеры.
38-летний хоккеист «Вашингтона» пропустил нынешний сезон из-за травмы спины. У нападающего истекает соглашение с «Кэпиталс» с зарплатой 5,75 миллиона долларов в год.
Американский форвард является обладателем Кубка Стэнли, который выиграл вместе с «Вашингтоном» в 2018 году.
Помимо «столичных», хоккеист также в НХЛ выступал за «Сент-Луис».
В общей сложности в лиге Ти Джей Оши провел 1010 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 694 (301+393) очка.
В розыгрышах Кубка Стэнли в активе хоккеиста 69 (34+35) баллов в 106 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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