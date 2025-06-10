Оши завершил карьеру, пропустив сезон из-за травмы спины. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном» и провел 1010 матчей в регулярках НХЛ

Ти Джей Оши объявил о завершении профессиональной карьеры.

38-летний хоккеист «Вашингтона » пропустил нынешний сезон из-за травмы спины. У нападающего истекает соглашение с «Кэпиталс» с зарплатой 5,75 миллиона долларов в год.

Американский форвард является обладателем Кубка Стэнли, который выиграл вместе с «Вашингтоном» в 2018 году.

Помимо «столичных», хоккеист также в НХЛ выступал за «Сент-Луис ».

В общей сложности в лиге Ти Джей Оши провел 1010 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 694 (301+393) очка.

В розыгрышах Кубка Стэнли в активе хоккеиста 69 (34+35) баллов в 106 играх.