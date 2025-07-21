Генменеджер «Сибири» о переходе Доминге: «Риск есть, у Луи непростой характер. Он эмоциональный, не любит проигрывать»

Виктор Меркулов поделился мнением касательно вратарей «Сибири».

– Антон Красоткин все свои проблемы решил?

– Антон всю весну занимался своим здоровьем. Насколько я знаю, свои проблемы он решил. Антон остался доволен поездкой в Германию.

Если верить тому, что сказали врачи, то его ближайшие годы не должно ничего беспокоить. Но здоровье – штука непредсказуемая.

– Луи Доминге, если верить инсайдерам, обошелся «Сибири» в 25-28 миллионов рублей. Учитывая, что вы говорили о том, что меньше чем за 40 легионеры в КХЛ не едут, это экономвариант?

– Для нас – да.

– Обычно, когда что-то продают со скидкой, подразумевается какой-то дефект. Что не так с Доминге? Его характер?

– Я бы назвал это не дефектом, а особенностью. Но риск, понятно, есть. У Луи непростой характер. Другое дело, что многие классные игроки с характером.

Он эмоциональный, не любит проигрывать. Для него переезд в КХЛ будет определенным вызовом. Надеемся, что у него все получится.

– Не станет ли он миной замедленного действия на лавке, если Красоткин выиграет у него конкуренцию?

– Только жизнь покажет. Если будет необходимо – будем подкручивать-подруливать. Собственно, мы это делали и с предыдущими легионерами.

Вы же помните, как мы начали прошлый сезон? В Череповце пришлось вмешиваться, непосредственно влиять на иностранцев. Тренерскому штабу надо помогать, – сказал генеральный менеджер «Сибири » Виктор Меркулов.