Андронов интересуется тренерством: «Смотрел семинары Хичкока. Это невероятно тяжелый труд, призвание. Не «пришел, дал два упражнения, подвинул пилоны и ушел в душ»

Сергей Андронов рассказал об интересе к тренерской работе.

– Рассматриваете себя как будущего тренера?

– Я не знаю. Мне это интересно, очень интересно.

Мне интересно смотреть на команду не как на 25 игроков, а как на единый организм. Смотреть, как он работает, какие элементы важны.

Например, я писал в телеграм-канале пост Кена Хичкока. Смотрел его семинары 2012 года. Уже тогда он говорил, что они начинают работать с другим поколением игроков.

Это было 13 лет назад – а актуально до сих пор. Я смотрю и думаю: «Вау, это же сейчас происходит!». А у нас только-только приходит понимание, о чем тогда уже говорили.

Тренерская работа – это невероятно тяжелый труд. Это призвание. Это целый мир. Это не «пришел, дал два упражнения, подвинул пилоны и ушел в душ».

Это очень глубокая и непростая история. Не каждый способен стать хорошим тренером. Поэтому я не знаю, куда жизнь повернет. Но интерес – есть, – сказал нападающий СКА Сергей Андронов .