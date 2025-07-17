Ахтямов об НХЛ: «Это моя цель. Против Овечкина хотелось бы поиграть – интересно, действительно ли у него такой сильный бросок»

Артур Ахтямов хотел бы сыграть против Александра Овечкина в НХЛ.

В прошлом сезоне 23-летний голкипер выступал в АХЛ за фарм-клуб «Торонто ». На его счету 26 матчей, 90,1% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,81.

Он также был третьим вратарем «Мэйпл Лифс» в минувшем Кубке Стэнли.

– Дебют в НХЛ – твоя главная мечта?

– Это моя цель. Мечта – это что-то недостижимое.

– Планируешь застать Овечкина? Говорят, что это его последний сезон в НХЛ.

– Конечно, мне бы хотелось поиграть против такой легенды. Мне интересно, действительно ли у него такой сильный бросок, и смогу ли я с ним справиться.

– АХЛ – это автобусная лига. Вспомнишь какой-нибудь форс-мажор, связанный с выездами?

– Слава Богу, ничего критичного не случалось. Бывало такое, что после игр мы приезжали домой очень поздно. На этом, наверное, все.

– Тебе запомнились какие-нибудь криминальные города на выездах?

– В целом, везде спокойно. Да, мы заезжали не в самые благоприятные города, но с криминалом не сталкивались, – сказал голкипер системы «Торонто» Артур Ахтямов .

Ахтямов о расходах: «Трачу 2800 долларов в месяц на съем квартиры – в Торонто высокие цены. Одежду стараюсь покупать качественную, но не Gucci или Louis Vuitton»