«Трактор» хотел приобрести защитника Кина, но «Спартак» запросил большую компенсацию

Джоуи Кин интересовал «Трактор».

Уральский клуб был заинтересован в приобретении американского защитника.

Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат «Спартаку ».

«Трактору » не удалось договориться с красно-белыми, которые запросили большую компенсацию за игрока, сообщает Михаил Зислис.

В этом сезоне Джоуи Кин выступает за фарм-клуб «Сан-Хосе » в АХЛ. На данный момент он набрал 6 (1+5) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.