«Трактор» хотел приобрести защитника Кина, но «Спартак» запросил большую компенсацию
Джоуи Кин интересовал «Трактор».
Уральский клуб был заинтересован в приобретении американского защитника.
Права на хоккеиста в КХЛ принадлежат «Спартаку».
«Трактору» не удалось договориться с красно-белыми, которые запросили большую компенсацию за игрока, сообщает Михаил Зислис.
В этом сезоне Джоуи Кин выступает за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ. На данный момент он набрал 6 (1+5) очков в 20 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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