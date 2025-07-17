Курьянов о работе в ЦСКА: «Никто не строит никаких иллюзий. Тут как с новой квартирой: какой сделаешь ремонт после заезда, так и будешь жить. Или потечет все, или будешь наслаждаться»

Тренер ЦСКА Антон Курьянов сравнил строительство команды с ремонтом квартиры.

– Чего ждете от работы в ЦСКА? Новая команда, все строить заново.

– Нас ждет тяжелая и кропотливая работа. Никто не строит никаких иллюзий, сезон длинный. Тут, знаете, как с новой квартирой: какой сделаешь в ней ремонт после заезда, так и будешь в ней жить. Или потечет все, или будешь наслаждаться.

– Но в новой квартире всегда есть время, чтобы все сделать как следует. Как думаете, будет ли у вас время в ЦСКА, где обычно нужен результат сразу?

– Я об этом не думал, но все понимают, что ЦСКА – такая организация, где каждый год ставят задачу выиграть Кубок Гагарина. Это определенное давление, но в целом в любой команде, где ставят высочайшие задачи, одинаковые условия для работы, а все определяет результат, – сказал Курьянов .