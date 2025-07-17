Шалунов о Никитине в ЦСКА: «Это его решение, каждый выбирает, как развивать карьеру. Могу только поблагодарить за все, что он сделал для меня»
Максим Шалунов оценил переход Игоря Никитина в ЦСКА.
В прошлом сезоне специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом», но в межсезонье расторг контракт с клубом и возглавил ЦСКА.
– Как отреагировали на уход Игоря Никитина в ЦСКА?
– Это его решение. Каждый сам выбирает, как дальше развивать свою карьеру, где работать.
Я с Игорем Валерьевичем проработал не один год в разных командах. Выиграл под его руководством два Кубка Гагарина и вообще прошел большой путь.
Могу его только поблагодарить за все, что он сделал для меня, в том числе в «Локомотиве».
Что тут еще добавить? Теперь наша команда и Никитин с его штабом идут своими путями.
Нам теперь надо сосредоточиться на том, чтобы добиться успеха в новом сезоне, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Шалунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
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