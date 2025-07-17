Шалунов о Никитине в ЦСКА: «Это его решение, каждый выбирает, как развивать карьеру. Могу только поблагодарить за все, что он сделал для меня»

Максим Шалунов оценил переход Игоря Никитина в ЦСКА.

В прошлом сезоне специалист выиграл Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом », но в межсезонье расторг контракт с клубом и возглавил ЦСКА .

– Как отреагировали на уход Игоря Никитина в ЦСКА?

– Это его решение. Каждый сам выбирает, как дальше развивать свою карьеру, где работать.

Я с Игорем Валерьевичем проработал не один год в разных командах. Выиграл под его руководством два Кубка Гагарина и вообще прошел большой путь.

Могу его только поблагодарить за все, что он сделал для меня, в том числе в «Локомотиве».

Что тут еще добавить? Теперь наша команда и Никитин с его штабом идут своими путями.

Нам теперь надо сосредоточиться на том, чтобы добиться успеха в новом сезоне, – сказал нападающий «Локомотива» Максим Шалунов .