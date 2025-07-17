Курьянов об уходе Никитина в ЦСКА: «Когда тренера с контрактом убирают, все с этим соглашаются. А тут выполнил задачу и перешел – в рамках регламента, соблюдая правила»

Антон Курьянов оценил переход Игоря Никитина в ЦСКА.

– Вы последовали за Игорем Никитиным из «Локомотива» в ЦСКА. Другого варианта не было?

– Здесь все очень просто. Когда меня уволили из Омска, позвонил Игорь Валерьевич, предложил войти в его штаб. Сейчас он спросил: «Готов со мной дальше?» И я даже не размышлял, потому что все очень честно и прозрачно.

– Есть ли у вас какой-то осадок от расставания с «Локомотивом»? Все случилось очень быстро и неожиданно после победы. Конечно, это в большей степени касается ухода Никитина.

– Тут, конечно, если встать на сторону руководства, то можно понять: нужно искать людей, все заново начинать. Но это рабочий момент.

Понимаете, обычно ведь получается игра в одни ворота: когда тренера убирают с контрактом, то все с этим соглашаются, говорят, что он не справился, мало кто просит дать ему доработать. А тут тренер выполнил задачу и перешел, причем в рамках регламента, с соблюдением всех правил. Почему нет?

– А если говорить о коллективе «Локомотива»?

– Да все ребята в принципе все поняли. Допускаю, что у многих остались осадок, обида. Но за ту карьеру, что мы прошли, много раз увольняли против нашей воли, так что…

Оглядываться назад нет времени и смысла, – сказал тренер ЦСКА Антон Курьянов .