Трэвис Бэррон готов перейти в КХЛ. У 26-летнего вингера 312 матчей и 96 очков в АХЛ
Трэвис Бэррон готов перейти в КХЛ.
Об этом сообщает агентство Winners, которое будет представлять интересы 26-летнего нападающего в лиге.
Бэррон был выбран «Колорадо» в седьмом раунде драфта-2016. На уровне НХЛ он не играл. В АХЛ у вингера 312 матчей с учетом плей-офф и 96 (44+52) очков.
В прошлом сезоне он выступал за фарм-клуб «Юты» и набрал 26 (12+14) баллов за 70 игр, включая плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал агентства Winners
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