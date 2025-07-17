Трэвис Бэррон готов перейти в КХЛ. У 26-летнего вингера 312 матчей и 96 очков в АХЛ

Трэвис Бэррон готов перейти в КХЛ.

Об этом сообщает агентство Winners, которое будет представлять интересы 26-летнего нападающего в лиге.

Бэррон был выбран «Колорадо» в седьмом раунде драфта-2016. На уровне НХЛ он не играл. В АХЛ у вингера 312 матчей с учетом плей-офф и 96 (44+52) очков.

В прошлом сезоне он выступал за фарм-клуб «Юты » и набрал 26 (12+14) баллов за 70 игр, включая плей-офф.