«Вегас» и Айкел ведут переговоры о контракте. Форвард может стать самым дорогим игроком команды с зарплатой больше 12 млн долларов в год
«Вегас» и Джек Айкел ведут переговоры о новом контракте.
У 28-летнего нападающего остался еще один сезон по действующему договору с зарплатой 10 миллионов долларов в год.
Стороны общаются на предмет нового соглашения, но переговоры находятся на ранней стадии.
Считается, что Джек Айкел получит контракт с зарплатой, которая превышает оклад Митча Марнера, зарабатывающий 12 миллионов долларов в год в «Голден Найтс».
В прошлом сезоне американец набрал 94 (28+66) очка при полезности «плюс 32» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф он отметился 10 (1+9) баллами при полезности «минус 8» в 11 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости