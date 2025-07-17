«Вегас» и Айкел ведут переговоры о контракте. Форвард может стать самым дорогим игроком команды с зарплатой больше 12 млн долларов в год

«Вегас» и Джек Айкел ведут переговоры о новом контракте.

У 28-летнего нападающего остался еще один сезон по действующему договору с зарплатой 10 миллионов долларов в год.

Стороны общаются на предмет нового соглашения, но переговоры находятся на ранней стадии.

Считается, что Джек Айкел получит контракт с зарплатой, которая превышает оклад Митча Марнера , зарабатывающий 12 миллионов долларов в год в «Голден Найтс».

В прошлом сезоне американец набрал 94 (28+66) очка при полезности «плюс 32» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

В плей-офф он отметился 10 (1+9) баллами при полезности «минус 8» в 11 играх.