Рябыкин о Галлане в «Куньлуне»: «Такия назначения работают на уровень КХЛ. Он величина в североамериканском хоккее – много работал главным в НХЛ и побеждал на ЧМ»

Дмитрий Рябыкин оценил возможное назначение Жерара Галлана в «Куньлунь».

Ранее стало известно, что 61-летний канадский специалист может возглавить клуб. В НХЛ Галлан тренировал «Коламбус», «Флориду», «Вегас» и «Рейнджерс».

– Как воспринимаете возможное назначение Жерара Галлана в «Куньлунь»?

– Понятно, что всегда желаешь работы и удачи прежде всего российским специалистам. Но нужно признать, что Галлан – это величина в североамериканском хоккее, он много работал главным в НХЛ, побеждал на чемпионате мира. Считаю, что такие назначения работают на уровень КХЛ.

Другое дело, что пока «Куньлунь » – это чистый лист бумаги. Насколько понимаю, состав команды еще не определен, работа идет, скажем мягко, в экспресс-режиме.

Безусловно, если Галлан прилетит, его ждет в России жесткий эксперимент, – сказал бывший тренер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Дмитрий Рябыкин .