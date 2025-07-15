Замула про Тортореллу и «Куньлунь»: «Сразу бы ему написал, где можно хорошо покушать. Но назначение маловероятно – он занимается фермерством, у него много лошадей, животных»

Егор Замула считает, что Джон Торторелла не возглавит клуб КХЛ.

Ранее появилась информация , что бывший главный тренер «Филадельфии» вошел в шорт-лист на пост главного тренера «Куньлуня ».

– Я был бы очень рад. Сразу бы ему написал, где можно хорошо покушать. Но, думаю, назначение маловероятно.

– Почему?

– Я знаю, чем он занимается, помимо хоккея, плюс он уже все равно не молодой тренер.

Он уже многого добился в НХЛ , провел много матчей. Думаю, что ему просто не будет это интересно. Он захочет остаться с семьей, с внуками.

Он занимается фермерством, у него много лошадей, много животных. Поэтому, я думаю, он захочет остаться поближе к ним, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула .