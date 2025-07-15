Замула про Тортореллу и «Куньлунь»: «Сразу бы ему написал, где можно хорошо покушать. Но назначение маловероятно – он занимается фермерством, у него много лошадей, животных»
Егор Замула считает, что Джон Торторелла не возглавит клуб КХЛ.
Ранее появилась информация, что бывший главный тренер «Филадельфии» вошел в шорт-лист на пост главного тренера «Куньлуня».
– Я был бы очень рад. Сразу бы ему написал, где можно хорошо покушать. Но, думаю, назначение маловероятно.
– Почему?
– Я знаю, чем он занимается, помимо хоккея, плюс он уже все равно не молодой тренер.
Он уже многого добился в НХЛ, провел много матчей. Думаю, что ему просто не будет это интересно. Он захочет остаться с семьей, с внуками.
Он занимается фермерством, у него много лошадей, много животных. Поэтому, я думаю, он захочет остаться поближе к ним, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский спорт»
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