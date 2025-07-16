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Бобби Орр ответил Маклину, сказавшему, что Дон Черри искал повод уйти из медиа из-за проблем со здоровьем: «Могу сказать Рону только одно – мне стыдно за тебя»

Бобби Орр раскритиковал Рона Маклина за его слова о Доне Черри.

В ноябре 2019 года Sportsnet уволил известного хоккейного эксперта из-за его критических высказываний о мигрантах в Канаде. 

Черри вел рубрику Coach’s Corner («Уголок тренера») в рамках передачи «Хоккейный вечер в Канаде» вместе с Роном Маклином с 1986 года.

Недавно Маклин дал интервью газете Kingston Whig Standard и сказал, что Дон намеренно высказался о мигрантах в негативном ключе, так как искал повод уйти из медиа в связи с проблемами со здоровьем.

По словам Рона, в июне 2019 года Черри обратился в больницу в Бостоне перед седьмым матчем Кубка Стэнли между «Брюинс» и «Сент-Луисом» из-за осложнений после пневмонии. Сам 91-летний Черри опроверг это заявление. 

«Послушав слова Маклина о том, что Дон Черри использовал призыв носить красные маки в День памяти павших как стратегию ухода из медиа, что у него была пневмония в 2019 году и что у него не так много друзей, я могу сказать Рону только одно – мне стыдно за тебя», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли и восьмикратный обладатель приза лучшему защитнику НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
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