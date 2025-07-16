Мельничук о том, что для парада «Локомотива» нужна справка об отсутствии судимости: «Сам в шоке. Всей команде дали, а мне – 30 дней ожидание. Чего?! Я не судим, можете мне верить»
Алексей Мельничук рассказал о справках об отсутствии судимости для парада «Локо».
Чемпионский парад «Локомотива», выигравшего Кубок Гагарина в прошлом сезоне, состоится в Ярославле 3 августа – в День железнодорожника.
Ранее журналист Алексей Шевченко сообщил, что игроки «Локомотива», планирующие принять участие в параде, должны предоставить справку об отсутствии судимости.
– Была новость о том, что игрокам «Локомотива», которые будут принимать участие в чемпионском параде, нужно предоставить справку об отсутствии судимости. Вам уже говорили об этом?
– Откуда вообще такая информация появляется? Не читаю ничего. Сам в шоке, что эта справка нужна. Я еще подал заявление. Всей команде дали справку, а мне написали, что 30 дней ожидание. Чего?!
Но я не судим, можете мне верить, – сказал вратарь «Локомотива».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости