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Морозов о чемпионском параде «Локомотива»: «Хотели приурочить к Дню города в Ярославле. Звонил губернатор, получили информацию, что этого не будет. Почему – это к руководителям клуба»

Алексей Морозов высказался о чемпионском параде «Локомотива».

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что чествование «Локомотива» за первую в истории клуба победу в Кубке Гагарина пройдет в августе. 

– Все удивлены, что парад «Локомотива» будет только в августе…

– Да, четыре дня назад звонил губернатор Ярославской области по параду. Я знаю, что 31 мая в Ярославле день города, и хотели приурочить чествование игроков к этому празднику, но получили информацию, что этого не будет.

Я сказал, что к августу все поменяется, что игроки будут другие и уже будут не в отпуске. Что случилось, почему такое решение – это к руководителям клуба.

Наша информация доходила до губернатора, были приведены примеры, когда проводились прекрасные праздники для болельщиков. Видимо, что‑то случилось, о чем нам смогут рассказать руководители клуба, – заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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