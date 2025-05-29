Морозов о чемпионском параде «Локомотива»: «Хотели приурочить к Дню города в Ярославле. Звонил губернатор, получили информацию, что этого не будет. Почему – это к руководителям клуба»

Алексей Морозов высказался о чемпионском параде «Локомотива».

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил , что чествование «Локомотива » за первую в истории клуба победу в Кубке Гагарина пройдет в августе.

– Все удивлены, что парад «Локомотива» будет только в августе…

– Да, четыре дня назад звонил губернатор Ярославской области по параду. Я знаю, что 31 мая в Ярославле день города, и хотели приурочить чествование игроков к этому празднику, но получили информацию, что этого не будет.

Я сказал, что к августу все поменяется, что игроки будут другие и уже будут не в отпуске. Что случилось, почему такое решение – это к руководителям клуба.

Наша информация доходила до губернатора, были приведены примеры, когда проводились прекрасные праздники для болельщиков. Видимо, что‑то случилось, о чем нам смогут рассказать руководители клуба, – заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.