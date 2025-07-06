«Вашингтон» продлил Лапьера на год и 850 тысяч долларов. У форварда 0+8 в 27 играх в НХЛ в прошлом сезоне

«Вашингтон» продлил Хендрикса Лапьера на год и 850 тысяч долларов.

По данным PuckPedia, соглашение «Кэпиталс» с 23-летним центрфорвардом является односторонним.

В минувшем сезоне 22-й номер драфта НХЛ-2020 провел 27 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (последний из них – в декабре прошлого года) и набрал 8 (0+8) очков.

В АХЛ за «Херши » на его счету 32 игры и 32 (7+25) очка в регулярном чемпионате, 8 игр и 3 (0+3) балла в плей-офф.

Всего в регулярках НХЛ на счету Лапьера 84 матча и 31 (9+22) очко, в Кубке Стэнли – 4 игры и 2 (1+1) балла.

В регулярках АХЛ – 113 игр и 79 (27+52) баллов, в Кубке Колдера – 48 игр и 31 (10+21) балл. Он дважды выиграл трофей вместе с «Беарс».