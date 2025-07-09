Вайсфельд про обмен Менелла в СКА: «Для «Динамо» фантастическая сделка. Бреннан потерял место в составе, клуб получил двух качественных юниоров»
Леонид Вайсфельд оценил обмен Бреннана Менелла из «Динамо» в СКА.
В результате сделки бело-голубые получат вратаря Станислава Бережного и защитника Тимура Кола. Ранее в СКА также перешел канадский защитник Тревор Мерфи, который ранее выступал за «Сибирь».
«Два атакующих защитника СКА подписал? Наверное, у тренеров есть соображения, как использовать их.
Что касается Менелла, то это для «Динамо» какая-то фантастическая сделка. Бреннан в последнее время потерял место в составе, а они получили двух качественных юниоров.
Мерфи – это ярко выраженный атакующий защитник, а Менелл еще в обороне играет. Так что, думаю, они разберутся», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.
В прошлом сезоне Менелл провел за «Динамо» 52 матча с учетом плей-офф. Защитник набрал 24 (4+20) очка при полезности «минус 5».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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