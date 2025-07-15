«Каролина» продлила Скайлера Бринд’Амора на год, соглашение двустороннее. Сын главного тренера «Харрикейнс» провел 2 матча в НХЛ в прошлом сезоне и забил гол

«Каролина» продлила форварда Скайлера Бринд’Амора на год.

Зарплата 25-летнего игрока в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 90 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 100 тысяч.

В минувшем сезоне сын главного тренера «Харрикейнс» Рода Бринд’Амора дебютировал в НХЛ, сыграв 2 матча за команду в концовке регулярки (полезность «минус 3», среднее время на льду 16:35).

В матче с «Оттавой» 17 апреля он забил свой первый гол в лиге.

В АХЛ за «Чикаго Вулвс » Бринд’Амор-младший провел 68 игр и набрал 24 (16+8) очка при полезности «минус 14» и 40 минутах штрафа.