«Каролина» продлила Скайлера Бринд’Амора на год, соглашение двустороннее. Сын главного тренера «Харрикейнс» провел 2 матча в НХЛ в прошлом сезоне и забил гол
«Каролина» продлила форварда Скайлера Бринд’Амора на год.
Зарплата 25-летнего игрока в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 90 тысяч. Гарантированный минимум за сезон – 100 тысяч.
В минувшем сезоне сын главного тренера «Харрикейнс» Рода Бринд’Амора дебютировал в НХЛ, сыграв 2 матча за команду в концовке регулярки (полезность «минус 3», среднее время на льду 16:35).
В матче с «Оттавой» 17 апреля он забил свой первый гол в лиге.
В АХЛ за «Чикаго Вулвс» Бринд’Амор-младший провел 68 игр и набрал 24 (16+8) очка при полезности «минус 14» и 40 минутах штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: PuckPedia
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