Ривс про обмен в «Сан-Хосе»: «Хочу принести клубу энергию, жесткость, готовность завести команду. Я ветеран, молодым талантам нужен кто-то с опытом игры в плей-офф»

Райан Ривс высказался про обмен в «Сан-Хосе» из «Торонто».

«Лифс» обменяли 38-летнего форварда в «Сан-Хосе » на защитника Генри Труна.

«Я действительно воодушевлен. Многие говорят мне: «Не могу поверить, что ты едешь в «Сан-Хосе». Я иду туда, где меня хотят видеть. И я рад сделать все возможное для этой команды и организации, так что мне не терпится туда попасть.

Я хочу привнести в «Сан-Хосе» то же, что приносил «Вегасу», когда играл против [«Шаркс»]: энергию, жесткость, готовность заступиться за партнеров, завести команду – будь то драка или что-то еще. А вне льда – я просто ветеран.

Это молодая команда, в ней много талантливой молодежи, но я считаю, что в каждой раздевалке нужен кто-то постарше, кто прошел через плей-офф, кто знает, что такое борьба на длинной дистанции. Я просто хочу помочь этим ребятам, чем смогу», – сказал Ривс .