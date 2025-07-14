Бучельников о 3:15 в «Матче года»: «Отыграемся в следующем году. Немного не подготовились, ничего страшного»

Дмитрий Бучельников прокомментировал разгром звезд КХЛ в «Матче года».

Выставочная игра против российских звезд НХЛ завершилась поражением хоккеистов из КХЛ со счетом 3:15.

«Да ничего страшного, может, немного не подготовились, но как есть, так есть.

В следующем году, если будет такой матч, отыграемся», – сказал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников .

Звезды НХЛ разнесли звезд КХЛ – 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наблюдения изнутри