Бучельников о 3:15 в «Матче года»: «Отыграемся в следующем году. Немного не подготовились, ничего страшного»
Дмитрий Бучельников прокомментировал разгром звезд КХЛ в «Матче года».
Выставочная игра против российских звезд НХЛ завершилась поражением хоккеистов из КХЛ со счетом 3:15.
«Да ничего страшного, может, немного не подготовились, но как есть, так есть.
В следующем году, если будет такой матч, отыграемся», – сказал нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
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