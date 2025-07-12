Галлан договорился с «Куньлунем» о контракте. Тренер работал с «Коламбусом», «Флоридой», «Вегасом» и «Рейнджерс» («СЭ»)
«Куньлунь» договорился о подписании контракта с тренером Жераром Галланом.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что в шорт-лист китайского клуба входят Джон Торторелла и Майк Бэбкок.
Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста были «Рейнджерс» (в сезоне-2022/23). В НХЛ Жерар Галлан также работал с «Коламбусом», «Флоридой» и «Вегасом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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