Галлан договорился с «Куньлунем» о контракте. Тренер работал с «Коламбусом», «Флоридой», «Вегасом» и «Рейнджерс» («СЭ»)

«Куньлунь» договорился о подписании контракта с тренером Жераром Галланом.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно , что в шорт-лист китайского клуба входят Джон Торторелла и Майк Бэбкок.

Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста были «Рейнджерс » (в сезоне-2022/23). В НХЛ Жерар Галлан также работал с «Коламбусом », «Флоридой» и «Вегасом ».