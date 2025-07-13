Просветов о переходе в «Калгари»: «Буду стараться доминировать. Знаю их хоккей, знаю хоккей здесь – у меня теперь все козыри»
Иван Просветов высказался относительно адаптации в НХЛ.
Вратарь, который провел прошлый сезон в ЦСКА, подписал соглашение с «Калгари».
«На самом деле я уже в этой лиге тоже играл и в НХЛ долгое время был: и в Колорадо, и в Аризоне приходилось жить.
Поэтому я готов к быту, знаю их хоккей, теперь знаю хоккей здесь, поэтому у меня теперь все козыри, так сказать.
Уже к никакой из лиг привыкать не буду. Приеду и буду стараться доминировать», – сказал голкипер Иван Просветов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский спорт»
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