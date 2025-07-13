Хоккеисты до 35 лет в НХЛ имеют право на бонусы за достижения только в случае получения ими серьезной травмы. Нужно провести не менее 100 дней в списке травмированных

Хоккеисты до 35 лет имеют право на бонусы только в случае получения ими травмы.

НХЛ и Ассоциация игроков лиги одобрили продление коллективного соглашения, которое начнет действовать через сезон.

Хоккеисты до 35 лет, не имеющие контракта новичка, имеют право на бонусы за достижения только в случае получения ими серьезной травмы в предыдущем сезоне.

Теперь игрок имеет право на бонусы при соблюдении любого из следующих условий:

– Провел не менее 100 дней в списке травмированных в предыдущем сезоне;

– Провел заключительные 70 дней сезона в списке травмированных и принял участие не более чем в двух играх плей-офф.

Возможность претендовать на бонусы на основе второго пункта является новой в данном коллективном договоре.