Проспект «Сент-Луиса» Карбонно решил остаться в лиге Квебека вместо перехода в NCAA. «Блюз» задрафтовали форварда под общим 19-м номером

Джастин Карбонно вернется в лигу Квебека, если не пройдет в состав «Сент-Луиса».

18-летний нападающий будет выступать за «Бленвиль-Буабриан » в юниорской лиге Квебека, если не попадет в основной состав «Блюз».

Клуб НХЛ выбрал хоккеист под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2025.

У хоккеиста также была возможность перейти в колледж Бостона в лигу NCAA , но канадец предпочел остаться в лиге Квебека.

В прошлом сезоне Джастин Карбонно набрал 89 (46+43) очков в 62 матчах регулярного чемпионата лиги Квебека.