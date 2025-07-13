Проспект «Сент-Луиса» Карбонно решил остаться в лиге Квебека вместо перехода в NCAA. «Блюз» задрафтовали форварда под общим 19-м номером
Джастин Карбонно вернется в лигу Квебека, если не пройдет в состав «Сент-Луиса».
18-летний нападающий будет выступать за «Бленвиль-Буабриан» в юниорской лиге Квебека, если не попадет в основной состав «Блюз».
Клуб НХЛ выбрал хоккеист под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2025.
У хоккеиста также была возможность перейти в колледж Бостона в лигу NCAA, но канадец предпочел остаться в лиге Квебека.
В прошлом сезоне Джастин Карбонно набрал 89 (46+43) очков в 62 матчах регулярного чемпионата лиги Квебека.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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