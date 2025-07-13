Фетисов про ЧМ по водным видам: «Запрет российского флага в соцсетях – издевательство над нами. Нейтральный статус хуже, чем команда беженцев»
Ранее появилась информация, что российским спортсменам на чемпионате мира по водным видам спорта нельзя публиковать в соцсетях флаг страны.
Чемпионат мира стартовал 11 июля в Сингапуре. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
«Запрет российского флага в социальных сетях – это просто издевательство над нами. Все эти требования будут только ухудшаться, к сожалению.
Павлик Морозов просто отдыхает по сравнению с тем, как поступают с российскими спортсменами международные федерации.
Мы уже сколько лет под санкциями, а ситуация становится все хуже. Скоро начнут делить на нейтральных атлетов первой степени, второй степени.
По мне нейтральный статус хуже, чем команда беженцев», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.