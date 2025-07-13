Звезды КХЛ не забивали после 17-й минуты «Матча года» и пропустили 12 шайб подряд. Команда НХЛ победила 15:3
Команда звезд КХЛ не забила ни одного гола после первого периода «Матча года».
Представители Континентальной хоккейной лиги в игре со звездами Национальной хоккейной лиги потерпели поражение со счетом 3:15, а также уступили в серии буллитов – 1:2.
Игроки КХЛ не сумели забросить ни одной шайбы после 17-й минуты и пропустили двенадцать раз подряд. Василий Подколзин закончил матч с хет-триком, у Максима Цыплакова дубль.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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