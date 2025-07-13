Звезды КХЛ не забивали после 17-й минуты «Матча года» и пропустили 12 шайб подряд. Команда НХЛ победила 15:3

Команда звезд КХЛ не забила ни одного гола после первого периода «Матча года».

Представители Континентальной хоккейной лиги в игре со звездами Национальной хоккейной лиги потерпели поражение со счетом 3:15, а также уступили в серии буллитов – 1:2.

Игроки КХЛ не сумели забросить ни одной шайбы после 17-й минуты и пропустили двенадцать раз подряд. Василий Подколзин закончил матч с хет-триком, у Максима Цыплакова дубль.