Дементьев о трансферах СКА: «Защитная линия – проблема не только российского хоккея. Сложно найти надежных игроков, соответствующих критериям тренера»

Алексей Дементьев оценил последние трансферы СКА.

Ранее петербургский клуб подписал контракты с защитниками Бреннаном Менеллом, Тревором Мерфи и Маркусом Филлипсом.

«Защитная линия – это проблема не только российского хоккея. Это проблема современного хоккея. Найти сейчас надежных защитников или защитников, которые бы соответствовали определенным критериям тренера, достаточно сложно.

Мерфи – это однозначно фигура, которая сильно себя зарекомендовала на рынке. Филлипс – с ним Ларионов работал в «Торпедо», здесь удивления нет.

Ну а Менелл – интересный защитник с хорошим броском. Думаю, в плане мощи в зоне атаки на синей линии СКА решил большие вопросы», – сказал агент и хоккейный эксперт.