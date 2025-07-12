Дементьев о трансферах СКА: «Защитная линия – проблема не только российского хоккея. Сложно найти надежных игроков, соответствующих критериям тренера»
Алексей Дементьев оценил последние трансферы СКА.
Ранее петербургский клуб подписал контракты с защитниками Бреннаном Менеллом, Тревором Мерфи и Маркусом Филлипсом.
«Защитная линия – это проблема не только российского хоккея. Это проблема современного хоккея. Найти сейчас надежных защитников или защитников, которые бы соответствовали определенным критериям тренера, достаточно сложно.
Мерфи – это однозначно фигура, которая сильно себя зарекомендовала на рынке. Филлипс – с ним Ларионов работал в «Торпедо», здесь удивления нет.
Ну а Менелл – интересный защитник с хорошим броском. Думаю, в плане мощи в зоне атаки на синей линии СКА решил большие вопросы», – сказал агент и хоккейный эксперт.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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