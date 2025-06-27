Сорокин о том, где сильнее бросают – в России или в НХЛ: «И там, и там хорошо бросали. В США чуть точнее. Но было сложно и тут, и там»

Илья Сорокин ответил на вопрос о том, где сильнее бросают – в КХЛ или в НХЛ.

– Где сильнее бросают – в России или в НХЛ?

– Зависит от игроков. И там, и там хорошо бросали. Где-то чуть точнее. В США, конечно... Но было сложно и тут, и там, – сказал вратарь «Айлендерс» в эфире канала «Скользкий лед».

В Фонбет Чемпионате КХЛ голкипер выступал за «Металлург» и ЦСКА.

В прошлом сезоне 29-летний Сорокин провел 61 матч в регулярном чемпионате за «Айлендерс». У него 30 побед с 90,7% отраженных бросков.