Яковлев о Толчинском в «Металлурге»: «Вчера виделись. Он может обращаться ко мне по любым бытовым вопросам, помогу»
Егор Яковлев оценил переход Сергея Толчинского в «Металлург».
Вчера 30-летний форвард подписал контракт на два года с магнитогорским клубом.
– Уже пообщались с ним?
– Вчера с ним виделись. Сказал, что по любым бытовым вопросам может обращаться ко мне. Все, что надо, помогу ему.
– Как оцениваете новые подписания «Металлурга»?
– Хорошие ребята, игровые. Они подходят под наш стиль команды, поэтому хорошие подписания, – передает слова защитника «Металлурга» Егора Яковлева корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.
Сергей Толчинский: «Металлург» подходит мне как никакая другая команда в КХЛ. СКА меняется, новое руководство, тренер – так сложилось»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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