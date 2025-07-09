Яковлев о Толчинском в «Металлурге»: «Вчера виделись. Он может обращаться ко мне по любым бытовым вопросам, помогу»

Егор Яковлев оценил переход Сергея Толчинского в «Металлург».

Вчера 30-летний форвард подписал контракт на два года с магнитогорским клубом.

– Уже пообщались с ним?

– Вчера с ним виделись. Сказал, что по любым бытовым вопросам может обращаться ко мне. Все, что надо, помогу ему.

– Как оцениваете новые подписания «Металлурга»?

– Хорошие ребята, игровые. Они подходят под наш стиль команды, поэтому хорошие подписания, – передает слова защитника «Металлурга» Егора Яковлева корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

Сергей Толчинский: «Металлург» подходит мне как никакая другая команда в КХЛ. СКА меняется, новое руководство, тренер – так сложилось»