СКА и Смирнов продлили контракт на два года. Защитник провел 6 матчей в прошлом сезоне
СКА и Никита Смирнов продлили соглашение.
22-летний защитник принял квалификационное предложение петербургского клуба.
Новый двусторонний контракт хоккеиста действует до конца сезона-2026/27.
В прошлом сезоне Никита Смирнов провел 6 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 1 (1+0) балл при полезности «минус 2». Среднее игровое время – 13:04.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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