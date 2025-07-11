Евгений Корешков о габаритах хоккеистов: «В НХЛ теперь культ не «шкафов», а умных, маленьких игроков с безупречным катанием и тонким игровым интеллектом. Этот же импульс подхватили и в КХЛ»

Евгений Корешков считает, что в хоккее сейчас в моду вошли маленькие и умные игроки.

– Вы были одним из самых техничных форвардов своего времени, суперигровичком, при этом уступая соперникам в габаритах. Тот хоккей, кажется, остался в прошлом?

– Знаете, мода быстро меняется – в том числе в хоккее. В той же НХЛ в наши игровые времена делали ставку на габариты, на каком-то отрезке ее подхватил и наш хоккей.

Но вы посмотрите, что происходит в хоккее в последние годы. В НХЛ теперь культ не «шкафов», а умных, маленьких хоккеистов с безупречным катанием и тонким игровым интеллектом.

Этот же импульс подхватили и мы в КХЛ. Не случайно мне нравится нападение «Магнитки» – умное, челночное, живое. А как быстро и на атаку в прошедшем сезоне во многих матчах играли «Локомотив», СКА, московское и минское «Динамо», другие ведущие команды КХЛ.

Предстоящий сезон, уверен, вновь докажет, что результат приносят мысль, скорость и атака, – сказал экс-форвард «Металлурга» и бывший тренер СКА.