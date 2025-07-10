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  • На аллее Ивана Ткаченко в Ярославле появятся скамейки в виде шайб и фонари в виде клюшек. На информационных стендах разместят материалы про историю «Локомотива»
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На аллее Ивана Ткаченко в Ярославле появятся скамейки в виде шайб и фонари в виде клюшек. На информационных стендах разместят материалы про историю «Локомотива»

На аллее Ивана Ткаченко появятся скамейки в виде шайб и фонари в виде клюшек.

Хоккеист погиб в авиакатастрофе «Локомотива» 7 сентября 2011 года.

При разработке проекта аллеи имени Ивана Ткаченко было принято решение сохранить тему хоккея в оформлении территории.

Глава Центра Развития городских территорий Виктория Седова сообщила, что проектировщики специально выбирали дизайн малых архитектурных форм и элементов благоустройства так, чтобы каждый шаг по аллее напоминал о хоккее.

Фонари будут выполнены в виде хоккейной клюшки, перголы будут визуально напоминать спортивную раздевалку, а скамейки для отдыха будут в форме хоккейной шайбы.

На аллее будет установлено восемь информационных стендов, на которых будут размещены материалы по истории «Локомотива».

Работы по созданию аллеи уже начались. Стоимость работ по созданию аллеи составит 51 миллион рублей. Финансирование идет по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Московский комсомолец»
logoИван Ткаченко
logoКХЛ
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