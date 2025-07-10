Марченко о личных призах, которые он хочет взять в НХЛ: «MVP регулярки и плей-офф, «Арт Росс», «Ришар», «Норрис», от «Везины» не откажусь. Мне все нужно»
Кирилл Марченко хочет выиграть каждый личный трофей в НХЛ .
В минувшем сезоне 24-летний форвард «Коламбуса» провел 79 матчей и набрал 74 (31+43) очка при полезности «плюс 29».
– Вы заняли 19-е место в голосовании за «Леди Бинг Трофи»…
– Это что такое?
– Приз джентльмену года. Его еще Павел Дацюк несколько раз выигрывал.
– Окей, буду знать. Кто там выиграл в этом году? Копитар? Надо в следующем сезоне ему подножку поставить (смеется). Шучу, конечно.
– А какой индивидуальный приз был бы для вас особенно ценным?
– MVP регулярки и плей-офф, «Арт Росс», «Морис Ришар», «Норрис Трофи» как защитник от «Везины» тоже не откажусь. Мне все нужно! – заявил Кирилл Марченко.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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