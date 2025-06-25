Пинчук о CS: «Играю в «контру» часто, очень нравится. У меня 9-й лвл на Faceit, 2000 часов в игре, любимая карта – Mirage, оружие – калаш. Ожиганов – самый жесткий, у него 2700 эло, 10-й лвл»
Виталий Пинчук рассказал, что любит играть в Counter-Strike: Global Offensive.
«Играю в «контру» часто. Уж очень мне нравится. Раз в два-три дня захожу побегать в свободное время. У меня девятый лвл на Faceit, 2000 часов в игре.
Самый жесткий в контре из хоккеистов – Ожиганов, у него 2700 эло, 10-й лвл. А так, играю в основном вместе с Сотишвили, Морозом, Демченко, у них восьмые-девятые уровни. У меня любимая карта – Mirage, а оружие – калаш», – сказал форвард минского «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
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