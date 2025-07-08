Вайсфельд о переходе Толчинского в «Металлург»: «За СКА играть не хочет, агент давно просил его отпустить. Это качественный хоккеист, поможет любой команде»

Леонид Вайсфельд высказался об уходе Сергея Толчинского из СКА.

Во вторник 30-летний форвард подписал контракт на два года с «Металлургом». Сообщалось , что Толчинский получит по 77 млн рублей за каждый год соглашения.

– Что касается Толчинского, его агент давно просил отпустить хоккеиста. Так что здесь ничего удивительного, если уж он сам не хочет играть за СКА.

Как-то «Металлург» видит команду. Они же не просто так игроков подписывают. Есть соображения. Толчинский – это качественный игрок. Думаю, что он любой команде поможет.

– «Металлург» стал сильнее после последних подписаний?

– Слабее точно не стал.

– Как эти ребята проявят себя?

– Есть ведь всегда некий риск – новый коллектив, как адаптируются. Даже на примере того же Толчинского – его роль в «Авангарде » и в СКА – это совершенно разные вещи.

Как он себя проявит в «Металлурге » – посмотрим. В любом случае желаем ему удачи и успехов, чтобы все получилось, – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ .