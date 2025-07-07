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Тренер «Флориды» Иванов о Баркове: «Он русский, хотя и вырос в Финляндии. Он понимает шутки, которые иностранец не поймет»

Максим Иванов заявил, что общается с Александром Барковым на русском языке.

– С Александром Барковым вы общаетесь по-русски?

– Конечно, он говорит по-русски очень хорошо. У него мама и папа русские.

– По общению он русский человек или уже больше иностранец?

– Когда корни русские, он больше русский человек, хотя и вырос в Финляндии. Он понимает русские шутки, которые иностранец не поймет.

– Приходилось слышать, что вы много персонально работаете с Барковым.

– Да, мы уже более семи лет вместе работаем. Нужно было подтянуть его стартовую скорость, работу в углах, и мы все время уделяли этому.

На самом деле сейчас он очень сильно в этом добавил и с каждого элемента выходит за счет первых двух-трех шагов. Но мы не останавливаемся и продолжаем работать, – сказал тренер «Флориды» Максим Иванов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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