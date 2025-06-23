Квартальнов об игре вместе с Брагиным в «Химике»: «Он был хорошим наставником. Я и сейчас считаю, что в раздевалке замечания молодым быстрее дойдут от лидеров, а не от тренера»
Дмитрий Квартальнов вспомнил об игре вместе с Валерием Брагиным за «Химик».
В сезоне-1988/89 «Химик» занял второе место в чемпионате СССР, в сезоне-1989/90 – третье.
– Какова была роль Валерия Брагина в команде?
– Валера – настоящий капитан, для меня сыграл огромную роль. Это он помог мне стать одним из лидеров.
Когда я пришел из армии, играл в третьем-четвертом звене. В середине сезона Васильев поставил меня к Брагину и Вове Щуренко.
Я с ними играл полтора года, и Валера оказался очень хорошим наставником. Он немногословен, но если говорил, то делал это спокойным голосом – и его слушали.
Я и по сей день считаю, что в раздевалке замечания молодым быстрее дойдут от лидеров, а не от тренера. Валера так и поступал, и я ему благодарен за это, – сказал главный тренер минского «Динамо».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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