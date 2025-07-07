Мильштейн о Кучерове: «Лучший хоккеист мира. Он горит на льду, для него главное – победа команды, а не индивидуальные трофеи»
Дэн Мильштейн заявил, что Никита Кучеров – лучший хоккеист мира.
– Много обсуждали то, что Никита Кучеров снова не получил «Харт Трофи». Можно назвать его недооцененным игроком в плане личных трофеев?
– Никита – командный игрок. Для него самое главное – победа команды, а не индивидуальные трофеи.
– В одном из интервью вы говорили, что Кучеров – лучший хоккеист мира. Он превосходит и Коннора Макдэвида?
– Никита Кучеров – лучший хоккеист мира на сегодняшний день. Он горит на льду, – сказал хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Кучерова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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