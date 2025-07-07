Мильштейн о Кучерове: «Лучший хоккеист мира. Он горит на льду, для него главное – победа команды, а не индивидуальные трофеи»

Дэн Мильштейн заявил, что Никита Кучеров – лучший хоккеист мира.

– Много обсуждали то, что Никита Кучеров снова не получил «Харт Трофи». Можно назвать его недооцененным игроком в плане личных трофеев?

– Никита – командный игрок. Для него самое главное – победа команды, а не индивидуальные трофеи.

– В одном из интервью вы говорили, что Кучеров – лучший хоккеист мира. Он превосходит и Коннора Макдэвида?

– Никита Кучеров – лучший хоккеист мира на сегодняшний день. Он горит на льду, – сказал хоккейный агент Дэн Мильштейн , представляющий интересы Кучерова.