Жеренко остался в системе «Сент-Луиса», подписав двусторонний контракт на год. Экс-вратарь МХК «Динамо» провел 3 сезона в фарме «Блюз» в АХЛ

Вадим Жеренко остался в системе «Сент-Луиса».

24-летний вратарь подписал с «Блюз» двусторонний контракт на один сезон. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 125 тысяч.

Экс-голкипер МХК «Динамо» провел в системе «блюзменов» 3 сезона, сыграв в общей сложности 86 матчей в регулярных чемпионатах АХЛ за «Спрингфилд » (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,37).

Кроме того, «Сент-Луис » подписал аналогичный двусторонний контракт с 24-летним защитником Хантером Скиннером. В прошлом сезоне он провел 71 матч в регулярке АХЛ и набрал 23 (8+15) очка при 98 минутах штрафа.