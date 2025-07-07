Жеренко остался в системе «Сент-Луиса», подписав двусторонний контракт на год. Экс-вратарь МХК «Динамо» провел 3 сезона в фарме «Блюз» в АХЛ
Вадим Жеренко остался в системе «Сент-Луиса».
24-летний вратарь подписал с «Блюз» двусторонний контракт на один сезон. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 125 тысяч.
Экс-голкипер МХК «Динамо» провел в системе «блюзменов» 3 сезона, сыграв в общей сложности 86 матчей в регулярных чемпионатах АХЛ за «Спрингфилд» (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,37).
Кроме того, «Сент-Луис» подписал аналогичный двусторонний контракт с 24-летним защитником Хантером Скиннером. В прошлом сезоне он провел 71 матч в регулярке АХЛ и набрал 23 (8+15) очка при 98 минутах штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: PuckPedia
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