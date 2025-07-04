Фисенко вернулся в «Ак Барс», подписав контракт на год. Клуб иллюстрировал переход его изображением в боксерской стойке
Михаил Фисенко вернулся в «Ак Барс», подписав контракт на год.
35-летний нападающий подписал соглашение на один сезон. Сообщалось, что зарплата хоккеиста составит 10 миллионов рублей.
Клуб из Татарстана иллюстрировал переход изображением Фисенко в боксерской стойке. Логотип «Ак Барса» представлен в виде чемпионского пояса.
В прошлом сезоне Михаил Фисенко выступал за «Ладу» и набрал 15 (7+8) очков в 59 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при 53 минутах штрафа.
Форвард ранее уже играл за «Ак Барс» с 2019 по 2021 годы. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: сайт «Ак Барса».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Ак Барса»
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