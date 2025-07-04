Фисенко вернулся в «Ак Барс», подписав контракт на год. Клуб иллюстрировал переход его изображением в боксерской стойке

Михаил Фисенко вернулся в «Ак Барс», подписав контракт на год.

35-летний нападающий подписал соглашение на один сезон. Сообщалось, что зарплата хоккеиста составит 10 миллионов рублей.

Клуб из Татарстана иллюстрировал переход изображением Фисенко в боксерской стойке. Логотип «Ак Барса » представлен в виде чемпионского пояса.

В прошлом сезоне Михаил Фисенко выступал за «Ладу» и набрал 15 (7+8) очков в 59 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ при 53 минутах штрафа.

Форвард ранее уже играл за «Ак Барс» с 2019 по 2021 годы. С его статистикой можно ознакомиться здесь .

Изображение: сайт «Ак Барса».