Зарплата Максима Третьяка в «Ладе» – 10 млн рублей. У вратаря 8 матчей в КХЛ с 89,9% отбитых бросков
Максим Третьяк заработает 10 млн рублей за год в «Ладе».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее 28-летний голкипер продлил контракт с тольяттинским клубом на один сезон.
В сезоне-2024/25 Максим Третьяк провел 8 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, отражая в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надежности 3,13.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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