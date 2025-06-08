Зарплата Максима Третьяка в «Ладе» – 10 млн рублей. У вратаря 8 матчей в КХЛ с 89,9% отбитых бросков

Максим Третьяк заработает 10 млн рублей за год в «Ладе».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее 28-летний голкипер продлил контракт с тольяттинским клубом на один сезон.

В сезоне-2024/25 Максим Третьяк провел 8 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , отражая в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надежности 3,13.