Братья Климовичи и Михалев продлили контракты с «Сибирью». Форварды приняли квалификационные предложения

Братья Климовичи и Владимир Михалев продлили контракты с «Сибирью».

Все три форварда были ограниченно свободными агентами и приняли квалификационное предложение новосибирского клуба.

Двусторонние соглашения с Егором Климовичем и Владимиром Михалевым рассчитаны на два года, с Иваном Климовичем – на год.

21-летний Иван в прошлом году провел 20 матчей за «Сибирь » с учетом плей-офф и набрал 4 (2+2) очка.

В активе 20-летнего Егора 4 матча в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 46 игр в Olimpbet МХЛ и 62 (27+35) очка.

У 20-летнего Михалев 5 матчей в прошлой регулярке КХЛ, а также 6 (3+3) результативных действий за 29 игр в составе «Зауралья» в Olimpbet ВХЛ.