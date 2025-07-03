«Калгари» продлил Фроста на 2 года, кэпхит – 4,38 млн долларов (Puck Pedia)

Форвард Морган Фрост продолжит выступать за «Калгари».

26-летний канадец продлил контракт с «Флэймс» на 2 года со средней зарплатой в размере 4,38 млн долларов за сезон, сообщает Puck Pedia.

Его кэпхит по прежним соглашениям (с «Калгари », а также с «Филадельфией», которую он покинул по ходу прошлого сезона) составлял 2,1 млн.

В 81 матче чемпионата НХЛ-2024/25 за «Флэймс» и «Флайерс» Фрост набрал 37 (14+23) очков.