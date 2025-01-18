«Эдмонтон» подписал Джона Клингберга до конца сезона, кэпхит – 1,75 млн долларов. Защитник с 412 очками в 633 играх в НХЛ пропустил больше года из-за операции

«Эдмонтон» подписал Джона Клингберга до конца сезона с кэпхитом 1,75 млн долларов.

«Ойлерс» официально объявили о переходе 32-летнего шведского защитника.

Сообщается, что фактическая зарплата игрока в текущем сезоне составит 1,35 млн долларов. Из этой суммы 350 тысяч приходится на подписной бонус.

В конце 2023 года Клингберг перенес операцию на бедре. Он проходил восстановление с теми же специалистами, что и Патрик Кэйн после протезирования бедра.

За 10 лет в НХЛ защитник провел 633 матча в регулярных чемпионатах за «Даллас», «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто », набрав 412 (81+331) очков.