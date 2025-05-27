«Вашингтон» не продлит контракт с 36-летним Эллером. Макмайкл может стать центром 3-го звена в следующем сезоне

«Вашингтон» будет искать усиление в третье звено в межсезонье.

Ожидается, что 36-летний Ларс Эллер , которого выменяли у «Питтсбурга» по ходу регулярного чемпионата, покинет команду.

Он провел за «Кэпиталс» 72 игры с учетом плей-офф и набрал 6+10 очков при полезности «минус 2».

– Это именно то место, в котором нам нужно искать улучшение. У нас есть внутренние возможности, связанные с молодыми игроками в нашей системе, а также мы посмотрим, какие есть внешние возможности.

– Говоря о Конноре Макмайкле, его планируется использовать как вингера или как центра?

– От этого зависит, что мы будем делать. Было бы здорово добавить еще одного классного игрока в состав. А еще было бы здорово иметь действительно надежное третье звено.

Сейчас звено Дауда – фактически третье. Хорошо бы иметь два таких звена, – сказал генеральный менеджер «Вашингтона » Крис Патрик .

24-летний Макмайкл провел этот сезон на фланге в топ-6 и набрал 57 (26+31) очков за 82 матча в регулярном чемпионате. В Кубке Стэнли у него 6 (4+2) очков за 10 игр.

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